(Di lunedì 11 luglio 2022) Abbandona il cane legandolo a un palo. Accade a. Ma il gesto, già disumano di per sé, ha dell’incredibuile perché compiuto davanti al bambino che la donna tiene per mano. Presumibilmente si tratta del figlio. Il bambino, rammaricato dalla scelta crudele, si mette a piangere ma la donna fa finta di nulla. Unterribile, che ha fatto il giro dell arete. La donna è stata rintracciata e denunciata e il cane per fortuna è al sicuro. Resta il grade rammarico per comportamenti abietti di questo tipo che purtroppo in estate si moltiplicano. Tra coloro che hanno commentato ilanche Giorgia: “Vergogna! Abbandonare un animale è disumano, farlo davanti al proprio figlio in lacrime è crudele e traumatico per quest’ultimo. Questa donna è stata già individuata e denunciata ma – come proponiamo da anni – è ...

enpaonlus : Oggi e domani torna in 100 piazze italiane la Giornata nazionale Enpa contro l'#abbandono. Carla Rocchi: “Nel 2021… - SecolodItalia1 : Cani abbandonati con crudeltà, un caso a Foggia e uno a Castel Volturno. Meloni: inasprire le pene (video)… - simcha90 : RT @Animal_Genocide: #campania: Cani abbandonati in gabbia tra i rifiuti salvati dai Carabinieri nel Salernitano. Cinque cani sono stati la… - MonchiSon1975 : RT @LaGazzettaWeb: Troppi cani abbandonati, il canile sanitario di Bari scoppia: «Non ce la facciamo più. Noi molliamo» - RosannaMarani : L’appello dei Carabinieri: ogni anno 100mila cani e gatti vengono abbandonati, è reato. Non comprateli, adottateli… -

La lotta al randagismo e all'abbandono di animali domestici. Si chiama #AMAMIeBASTA la campagna realizzata in collaborazione tra LNDC Animal Protection e Anas, finalizzata alla lotta contro gli incidenti provocati dall'abbandono degli animali domestici.