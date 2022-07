Calciomercato Sassuolo: UFFICIALE la firma di Thorstvedt (Di lunedì 11 luglio 2022) Calciomercato Sassuolo, arriva la firma UFFICIALE di Thorstvedt. Affare da 10 milioni per i neroverdi, che pagano la clausola al Genk Come annunciato da Gianluca Di Marzio, è arrivata la firma del contratto di Thorstvedt con il Sassuolo. I neroverdi hanno pagato la clausola rescissoria da dieci milioni ai belgi del Genk per acquistare il centrocampista norvegese. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 11 luglio 2022), arriva ladi. Affare da 10 milioni per i neroverdi, che pagano la clausola al Genk Come annunciato da Gianluca Di Marzio, è arrivata ladel contratto dicon il. I neroverdi hanno pagato la clausola rescissoria da dieci milioni ai belgi del Genk per acquistare il centrocampista norvegese. L'articolo proviene da Calcio News 24.

