Calcio: Juventus. Pogba 'Sono felice, non vedo l'ora di vincere insieme' (Di lunedì 11 luglio 2022) Il centrocampista francese indosserà la maglia numero 10 TORINO - "Ciao bianconeri, come vedete Sono tornato e Sono molto felice. Non vedo l'ora di ricominciare insieme e vincere ancora. Saremo di ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 11 luglio 2022) Il centrocampista francese indosserà la maglia numero 10 TORINO - "Ciao bianconeri, come vedetetornato emolto. Nonl'ora di ricominciareancora. Saremo di ...

