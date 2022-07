Cade in un dirupo per salvare il suo cane, morto giovane escursionista sulla Majella (Di lunedì 11 luglio 2022) Chieti - Ha cercato di recuperare il suo cane caduto ed è precipitato nella scarpata dopo un volo di 15 metri: così è morto nel pomeriggio un escursionista che era sulla Maiella in località Cime Murelle di Pretoro (Chieti) insieme alla fidanzata e al suo husky, morto anche lui a causa della caduta. I tre erano partiti dal Rifugio Pomilio, ma quando si sono trovati lungo il sentiero che si trova sotto l'anfiteatro delle Murelle, nel tratto di passaggio obbligato dove è presente un cavetto di acciaio di sicurezza - perché si trova sopra un salto di roccia pericoloso sul lato sinistro - il ragazzo per recuperare l'husky caduto, è precipitato giù, finendo nella scarpata dopo un volo di circa 15 metri. A chiamare il Soccorso Alpino e Speleologico abruzzese un ragazzo che ha assistito alla scena, insieme ad ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di lunedì 11 luglio 2022) Chieti - Ha cercato di recuperare il suocaduto ed è precipitato nella scarpata dopo un volo di 15 metri: così ènel pomeriggio unche eraMaiella in località Cime Murelle di Pretoro (Chieti) insieme alla fidanzata e al suo husky,anche lui a causa della caduta. I tre erano partiti dal Rifugio Pomilio, ma quando si sono trovati lungo il sentiero che si trova sotto l'anfiteatro delle Murelle, nel tratto di passaggio obbligato dove è presente un cavetto di acciaio di sicurezza - perché si trova sopra un salto di roccia pericoloso sul lato sinistro - il ragazzo per recuperare l'husky caduto, è precipitato giù, finendo nella scarpata dopo un volo di circa 15 metri. A chiamare il Soccorso Alpino e Speleologico abruzzese un ragazzo che ha assistito alla scena, insieme ad ...

