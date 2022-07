Brest, UFFICIALE: Youcef Belaïli rinnova (Di lunedì 11 luglio 2022) Come riportato sui propri canali social, il Brest ha ufficializzato il rinnovo per Youcef Belaïli. L'attaccante algerino classe '92... Leggi su calciomercato (Di lunedì 11 luglio 2022) Come riportato sui propri canali social, ilha ufficializzato il rinnovo per. L'attaccante algerino classe '92...

Pubblicità

sportli26181512 : Brest, UFFICIALE: Youcef Belaïli rinnova: Come riportato sui propri canali social, il Brest ha ufficializzato il ri… - genesi_rap : #Satriano ufficiale, va in prestito all'Empoli, ritorna da una buona stagione al Brest. In bocca a Lupo Martin… - sportli26181512 : Brest, UFFICIALE un colpo in attacco dal Celtic: Karamoko Dembelé è un giocatore del Brest. La società francese ha… -