Boris Johnson se ne va ma le sue dimissioni non rimetteranno il Regno Unito sulla retta via

(Di lunedì 11 luglio 2022)voleva essere World King e invece la sua carriera si è conclusa con tre anni disastrosi al number 10. Si lascia dietro soltanto una scia di scandali – dalle feste durante il lockdown alla scoperta di deputati conservatori accusati di aggressioni sessuali. Nel frattempo ci sono 6,2 milioni di persone in lista d’attesa per i trattamenti medici, il numero più alto dal 2007, l’economia inglese è tra le più deboli del G7, due milioni di inglesi saltano un pasto per via dell’inflazione. Tutto questo sta accadendo in uno dei paesi più ricchi del mondo ma nessuno nel governo offre soluzioni – quest’ultima settimana si sono lasciati tutto alle spalle.ha governato senza alcun senso di responsabilità. Quando è stato finalmente costretto a dimettersi la settimana scorsa, a seguito del passo indietro di almeno 38 ministri del ...