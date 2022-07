Avete visto com’è diventato il figlio di Biagio Antonacci? Più bello del padre (Di lunedì 11 luglio 2022) Biagio Antonacci è uno dei cantautori italiani più talentuosi e affascinanti. Ma Avete visto com’è diventato suo figlio? E’ davvero uno schianto! Biagio Antonacci è l’artista che è riuscito maggiormente a far innamorare molte coppie ed emozionare il pubblico. Di recente, lo si è visto al TIM Summer Hits, durante il secondo imperdibile appuntamento della settimana scorsa. Ha aperto lo show, intonando un medley delle sue canzoni più belle come, ad esempio, Iris oppure Se Io, Se Lei. Biagio Antonacci – Altranotizia (Fonte: Google)Inoltre, è in procinto di organizzare il suo nuovo tour Palco Centrale, previsto per i mesi di novembre e dicembre. Ma non è ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 11 luglio 2022)è uno dei cantautori italiani più talentuosi e affascinanti. Masuo? E’ davvero uno schianto!è l’artista che è riuscito maggiormente a far innamorare molte coppie ed emozionare il pubblico. Di recente, lo si èal TIM Summer Hits, durante il secondo imperdibile appuntamento della settimana scorsa. Ha aperto lo show, intonando un medley delle sue canzoni più belle come, ad esempio, Iris oppure Se Io, Se Lei.– Altranotizia (Fonte: Google)Inoltre, è in procinto di organizzare il suo nuovo tour Palco Centrale, preper i mesi di novembre e dicembre. Ma non è ...

Inter : Hey #InterFans, avete visto il nostro nuovo sito? News, foto, video e tutto ciò che vi serve per essere sempre più… - gippu1 : 23) L'Italia 1982 è il trionfo del catenaccio? Davvero, solo se non avete visto le partite: Rossi recupera palla e… - gippu1 : 19) L'Italia 1982 è il trionfo del catenaccio? Solo se non avete visto le partite: cross magnifico di Gentile (che… - Alessan23698643 : RT @elevisconti: Se vincerà la Russia, vinceranno i pacifisti e gli Orsini. Ci diranno: “avete visto? Non valeva la pena di far morire tutt… - DaCaiomauro : RT @LaFATAaStelle: Noto che quelli di #ItaliaViva che dovrebbero stare in silenzio visto I precedenti del loro leader... per avere visibili… -