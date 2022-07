Ardea ‘Siamo agenti’ | minacciano con una pistola | picchiano e rapinano il titolare dello storico stabilimento

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 11 luglio 2022) Si sono presentati come agenti della Digos e dell’Antimafia e hanno spiegato di essere lì per dei controlli, per dei ricercati. E così, con questa scusa, si sono conquistati la fiducia del proprietario del famosobalneare “Il Sayonara”, su lungomare deglitini. Peccato, però, che non si trattava di forze dell’ordine, ma di malviventi pronti a mettere a segno il loro colpo, l’ennesimo di una lunga scia. Che sembra non voglia arrestarsi. Proprietario‘Sajonara’ aggredito e minacciato Questa notte, intorno alle 3, tre malviventi hanno bussato alla porta del famosobalneare “Il Sajonara” sul lungomare deglitini. I tre, che si sono presentati come agenti, si sono fatti aprire dall’ignaro proprietario, un uomo di circa 80 anni, che si ...