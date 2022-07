Un omaggio all’eterno eroe cult dell’Arsenal Alex Hleb | una brutta bellezza persa nel tempo

Leggi su justcalcio

(Di domenica 10 luglio 2022) Sito inglese: Dato lo stile specifico di predilezione che abbiamo per i calciatori degli anni ’90, sono sempre stato curioso di sapere come ricorderemo quelli il cui picco è arrivato negli ultimi 15 anni circa. I numeri ultraterreni presentati da Lionel Messi e Cristiano Ronaldo per la maggior parte di un decennio non hanno davvero eguali in termini di longevità, e c’è una grande domanda se quel contesto ci renderà più difficile ricordare i giocatori meno prolifici senza l’ultra -Il gioco dei numeri competitivi ci viene ributtato in faccia. Potremmo non pensare di meno ai coetanei di Pelé per non essere riusciti a eguagliare i suoi goal totali, ma non abbiamo avuto l’opportunità di vedere il brasiliano in azione ogni settimana. Quando Messi e Ronaldo se ne andranno, le loro carriere saranno mitizzate a morte o completamente prive di sfumature, a seconda dei risultati di coloro che li ...