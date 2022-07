Ucraina ed Europa. Una storia di due guerre destinate a incontrarsi (Di domenica 10 luglio 2022) Questa può essere una storia di due guerre che vanno in parallelo. Finora sembrano non incontrarsi ma prima poi si incontreranno e daranno ragione all’una o all’altra parte. La prima versione della guerra è quella russa. Certo Mosca ha perso politicamente perché pensava che l’invasione dell’Ucraina sarebbe stata una passeggiata. Avrebbe messo il governo di Kyiv sotto il controllo di Mosca, avrebbe spaccato l’Unione europea, e avrebbe politicamente allontanato gli Stati Uniti dall’Europa. Nessuno di questi obiettivi si è realizzato. L’avanzata in Ucraina è stata un massacro e quindi è fallita. È fallito anche il tentativo successivo di accerchiare le truppe ucraine nell’Est del Paese. Oggi i russi sono tornati a tattiche da prima guerra mondiale. Bombardano, radendo al suolo, un ... Leggi su formiche (Di domenica 10 luglio 2022) Questa può essere unadi dueche vanno in parallelo. Finora sembrano nonma prima poi si incontreranno e daranno ragione all’una o all’altra parte. La prima versione della guerra è quella russa. Certo Mosca ha perso politicamente perché pensava che l’invasione dell’sarebbe stata una passeggiata. Avrebbe messo il governo di Kyiv sotto il controllo di Mosca, avrebbe spaccato l’Unione europea, e avrebbe politicamente allontanato gli Stati Uniti dall’. Nessuno di questi obiettivi si è realizzato. L’avanzata inè stata un massacro e quindi è fallita. È fallito anche il tentativo successivo di accerchiare le truppe ucraine nell’Est del Paese. Oggi i russi sono tornati a tattiche da prima guerra mondiale. Bombardano, radendo al suolo, un ...

