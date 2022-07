Ritiro Lazio, ad Auronzo di Cadore in arrivo Milinkovic: svolte le visite mediche (Di domenica 10 luglio 2022) Milinkovic si prepara per raggiungere il resto del gruppo ad Auronzo. Il serbo pronto ad iniziare il Ritiro con la Lazio «Da sergente promosso generale e Sergej Milinkovic-Savic sa il perché» è questa la didascalia scelta da Ivo Pulcini, medico sociale della Lazio, per la foto che lo ritrae assieme al centrocampista sebro. Nella mattinata il giocatore ha svolto le visite mediche ed è pronto a raggiungere il resto del gruppo ad Auronzo di Cadore, dove è in corso il Ritiro biancoceleste. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 10 luglio 2022)si prepara per raggiungere il resto del gruppo ad. Il serbo pronto ad iniziare ilcon la«Da sergente promosso generale e Sergej-Savic sa il perché» è questa la didascalia scelta da Ivo Pulcini, medico sociale della, per la foto che lo ritrae assieme al centrocampista sebro. Nella mattinata il giocatore ha svolto leed è pronto a raggiungere il resto del gruppo addi, dove è in corso ilbiancoceleste. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

AlfredoPedulla : #Lotito-#Tare: da gennaio così, oggi peggio. La #Lazio unico club d’#Europa in ritiro ancora senza un portiere - MondoPrimavera : ?? 'Sono molto emozionato per il ritiro e per la chiamata di Sarri' Le parole di Floriani Mussolini, chiamato per i… - guru_mercato : Troppo forti i bambini della #Lazio in ritiro???? #Auronzo2022 @OfflcialSSLazio - Salvato95551627 : RT @calciomercatoit: ?? - CMondavio : RT @calciomercatoit: ?? -