LIVE F1, GP Austria 2022 in DIRETTA: vince Leclerc, a fuoco la Ferrari di Sainz. Binotto: "L'affidabilità non è al riparo"

ORDINE D'ARRIVO DELLA GARA VIDEO: LA Ferrari DI CARLOS Sainz A fuoco VIDEO: IL SORPASSO PAZZESCO DI Leclerc SU VERSTAPPEN LA CRONACA DELLA GARA CHARLES Leclerc: "HO TREMATO PER UN PROBLEMA ALL'ACCELERATORE" MATTIA Binotto: "AFFIDABILITA' NON AL riparo. RISOLVEREMO I PROBLEMI, NON IN 10 GIORNI" CARLOS Sainz: "SAREBBE STATA UNA DOPPIETTA. E' IL FILM DELLA MIA STAGIONE" VIDEO F1: HIGHLIGHTS E SINTESI DELLA GARA IL PROGRAMMA DELLA PROSSIMA GARA IN FRANCIA LA CLASSIFICA DEL MONDIALE PILOTI LA CLASSIFICA DEL MONDIALE COSTRUTTORI

