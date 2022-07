Liv Morgan | “Nessuno ama questo titolo più di me | affronterò chiunque voglia prenderselo”

(Di domenica 10 luglio 2022) Livè cresciuta molto da quando è arrivata in WWE nel 2015, e dopo essersi guadagnata un posto nel main roster, ha vinto ilfemminile di SmackDown incassando il Money In The Bank conquistato poco prima, sconfiggendo Ronda Rousey. Nonostante i più siano felici della sua prima vittoria titolata, Liv si è rivolta ai suoi critici intervenendo a SmackDown Lowdown, parlando anche di come affrontare Ronda Rousey a SummerSlam: “Non appena Ronda si sarà ripresa completamente, sarò pronta a difendere il miocontro di lei, perché so che sarà il match della mia vita. Ma lasciatemi dire un’altra cosa: so anche che con ogni fibra del mio essere, del mio cuore e della mia anima,amapiù di me,lo vuole più di me. ...

