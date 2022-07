L'Inter non molla Bremer: nuovo appuntamento col Torino (Di domenica 10 luglio 2022) È stato l'MVP tra i difensori dell'ultima Serie A, quindi non sorprende che Gleison Bremer sia al centro delle riflessioni di... Leggi su calciomercato (Di domenica 10 luglio 2022) È stato l'MVP tra i difensori dell'ultima Serie A, quindi non sorprende che Gleisonsia al centro delle riflessioni di...

Pubblicità

FBiasin : #Inter e difesa. #Skriniar: - Il club ascolta offerte che arrivino a 70 milioni. - Per ora quell’offerta non c’è.… - mirkocalemme : L'#Inter deve vendere e non ha certezze sulle sue cessioni. I contatti #Dybala - #Napoli, smentite a parte, continu… - AlfredoPedulla : #Pinamonti, confermata l’accelerata #Monza anticipata giovedì. Se l’#Atalanta non rilancia, occhio sempre, possibil… - amalajz4 : RT @antoruotolo: Se hai visto l'Inter con Biraghi Candreva e stai guardando le due francesi sulle fasce non ti puoi proprio permettere di f… - Eichiki_Onizuka : @fcin1908it Al Sassuolo non dovete vendere nulla grazie #inter @inter -