L’Équipe titola | Trasferimenti | Steven Bergwijn lascia il Tottenham per l’Ajax Amsterdam e una cifra record

(Di domenica 10 luglio 2022) 2022-07-08 11:45:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news diha ingaggiatodalHotspur per 31,25 milioni di euro,in Olanda. Nato ad, l’esterno ha firmato un contratto quinquennale per tornare al club olandese, avendo giocato lì nella sua accademia prima di passare al PSV Eindhoven nel 2011. Atterrato agli Spurs dal PSV nel 2020,non è riuscito a guadagnarsi il posto dare la scorsa stagione, giocando solo 90 minuti in due occasioni nel campionato. In totale, il 24enne nazionale olandese ha segnato solo otto gol con il club londinese. Haller ...

Pubblicità

PARIGI (Francia) -'Equipe: "La decisione". Il quotidiano francese infatti, così come gran parte della stampa transalpina, reputa infatti le prossime 24 ore decisive per il futuro di Kylian Mbappé , che in ...In Spagna'incredibile rimonta dei blancos allo scadere con il City e il posto in finale ... Il catalano Sport: 'Incredibile'. 'Ancora una volta, il Real Madrid risorge in modo sorprendente ...