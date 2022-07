Lazio | idea Zielinski | prima la cessione di Milinkovic Savic

(Di domenica 10 luglio 2022) Lacontinua a pensare aper il centrocampo:però ladiLaaspetta, atteso per oggi in ritiro ad Auronzo di Cadore, e pensa aper la mediana. Il serbo parlerà con la società visto la sua volontà di giocare la Champions League, ma sul tavolo biancoceleste ancora non sono arrivate offerta. Si aspetta il rilancio dell’Arsenal. Sarri continua a pensare al polacco del Napoli, anche se arriverà soltanto in caso didi. Lo scrive Il Messaggero. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Napoli,Keylor Navas. Il Napoli si guarda attorno e pensa a Keylor Navas . L'esperto portiere ... Il Brugge ha chiesto uno sconto allaper Muriqi , dopo che i test fisici e le visite mediche ... Da Roma - L'idea di Sarri: Lazio, tutto su Zielinski se parte Milinkovic-Savic RASSEGNA STAMPA - Se per i ruoli di primo e secondo portiere c'è stata carestia (in arrivo Maximiano e Provedel a colmare i vuoti), in casa Lazio non si può dire che manchi ...RASSEGNA STAMPA – Prosegue la preparazione dei biancocelesti sotto le Tre Cime di Lavaredo, tra una sgambata e qualche rimprovero di mister Sarri. Oggi le aquile affronteranno il primo ...