Kyrgios sbrocca, Djokovic trionfa: settimo sigillo a Wimbledon, in lacrime sul finale (Di domenica 10 luglio 2022) Novak Djokovic trionfa a Wimbledon. Per lui è il settimo trionfo sui prati londinesi e il 21esimo Slam in carriera. Il nuovo campione ha avuto la meglio sull'avversario Nick Kyrgios alla fine di un match piuttosto intenso. Il serbo è andato in svantaggio di un set, poi non ha concesso scampo al rivale. L'australiano ha giocato uno dei match migliori della sua carriera, ma alla fine è stato costretta a cedere. Subito dopo il trionfo il tennista serbo, che ha ottenuto un altro successo in rimonta dopo quelli con Sinner ai quarti e Norrie in semifinale, si è lasciato andare a un momento di commozione. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 10 luglio 2022) Novak. Per lui è iltrionfo sui prati londinesi e il 21esimo Slam in carriera. Il nuovo campione ha avuto la meglio sull'avversario Nickalla fine di un match piuttosto intenso. Il serbo è andato in svantaggio di un set, poi non ha concesso scampo al rivale. L'australiano ha giocato uno dei match migliori della sua carriera, ma alla fine è stato costretta a cedere. Subito dopo il trionfo il tennista serbo, che ha ottenuto un altro successo in rimonta dopo quelli con Sinner ai quarti e Norrie in semi, si è lasciato andare a un momento di commozione.

