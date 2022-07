Handanovic-Inter: il rinnovo è ufficiale (Di domenica 10 luglio 2022) Handanovic-Inter, avanti insieme. Il portiere sloveno ha firmato il rinnovo del contratto per un’altra stagione, fino al 30 giugno del 2023. Sarà, dunque, ancora lui il capitano e il guardiano della porta nerazzurra. Handanovic-Inter: quali sono le cifre del rinnovo? E’ stato scelto il decimo anniversario del suo acquisto dall’Udinese per ufficializzare il prolungamento del matrimonio con l’Inter. Guadagnerà 2,5 milioni più bonus legati al numero di presenze. Ma soprattutto, nonostante l’arrivo di Onana, resterà ancora lui capitano e titolare. Le parole di Handanovic Il portiere sloveno ha espresso tutta la sua soddisfazione ai microfoni di Inter tv, subito dopo l’annuncio ufficiale del suo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 10 luglio 2022), avanti insieme. Il portiere sloveno ha firmato ildel contratto per un’altra stagione, fino al 30 giugno del 2023. Sarà, dunque, ancora lui il capitano e il guardiano della porta nerazzurra.: quali sono le cifre del? E’ stato scelto il decimo anniversario del suo acquisto dall’Udinese per ufficializzare il prolungamento del matrimonio con l’. Guadagnerà 2,5 milioni più bonus legati al numero di presenze. Ma soprattutto, nonostante l’arrivo di Onana, resterà ancora lui capitano e titolare. Le parole diIl portiere sloveno ha espresso tutta la sua soddisfazione ai microfoni ditv, subito dopo l’annunciodel suo ...

