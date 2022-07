Giappone: elezioni, partito di governo verso maggioranza (Di domenica 10 luglio 2022) Il partito Liberal Democratico al governo in Giappone, assieme all'alleato di centrodestra Komeito, si apprestano a conquistare la maggioranza alla Camera Alta del Parlamento, aumentando i consensi ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 10 luglio 2022) IlLiberal Democratico alin, assieme all'alleato di centrodestra Komeito, si apprestano a conquistare laalla Camera Alta del Parlamento, aumentando i consensi ...

Pubblicità

silvyghi : RT @agambella: #Giappone Elezioni. Iniziato lo spoglio. Le proiezioni di NHK vedono la conferma del governo conservatore di LDP in coalizi… - Lukyluke311 : RT @agambella: #Giappone Elezioni. Iniziato lo spoglio. Le proiezioni di NHK vedono la conferma del governo conservatore di LDP in coalizi… - robertafidanzia : RT @agambella: #Giappone Elezioni. Iniziato lo spoglio. Le proiezioni di NHK vedono la conferma del governo conservatore di LDP in coalizi… - ernluccar : RT @agambella: #Giappone Elezioni. Iniziato lo spoglio. Le proiezioni di NHK vedono la conferma del governo conservatore di LDP in coalizi… - HellordM : RT @agambella: #Giappone Elezioni. Iniziato lo spoglio. Le proiezioni di NHK vedono la conferma del governo conservatore di LDP in coalizi… -