Europei di calcio femminile | Piemonte | “Niente è perduto | ci crediamo fino alla fine”

(Di domenica 10 luglio 2022) Rotheram – Nonostante la sconfitta il carattere dell’Italia ha l’energia e la voglia di riscatto di Martina. Lo dichiara la calciatrice azzurra ai microfoni di Raisport: “Quando sono entrata ero arrabbiatissima e quindi ho cercato il gol. Dobbiamo crederci sin dall’inizio, possiamo farcela”. Le parole dell’attaccante rossonera del Milan arrivano a margine di un amaro esordio aglidiin svolgimentoal 31 luglio. L’Italia perde con la potentissima Francia e di larga misura, con un risultato pesante di 5 a 1 per le transalpine. (leggi qui) 5 gol di filato delle transalpine sulle Azzurre che non hanno potuto fare nulla, evidentemente, sulla forza delle avversarie. Hanno rialzato la testa le Donne tricolori con l’unico gol tricolore giunto proprio ...

AGI - Pesante sconfitta per l'Italdonne all'esordio nel girone D degli. Le azzurre di Milena Bartolini sono uscite battute per 5 - 1 dalla più compatta e pimpante Francia all'Aesseal New York Stadium di Rotherham. Una prestazione sottotono di Gama e compagne che ...Così, dai microfoni di Sky Sport, l'attaccante azzurra Cristiana Girelli dopo il 5 - 1 della Francia sull'Italia nella seconda partita del gruppo D degli. "Ora è tutto nelle nostre mani - ...Impaurita e travolta nel primo tempo, lucida e tatticamente perfetta nel secondo. Un’Italia dai due volti, esordisce con una netta sconfitta contro la Francia all’Europeo femminile in Inghilterra, ced ...FRANCESCO LOIACONO - Agli Europei di Calcio Femminile in Inghilterra nel Gruppo D l’Italia perde 5-1 a Rotherham con la Francia. Nel primo tempo al 9’ la Francia passa in vantaggio con Grace Geyoro ...