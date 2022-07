 Ecomostro a Torre di Velia | i senatori Ruotolo e De Petris | “Stop a progetto | ne chiederemo conto a Franceschini e Cingolani”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 10 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCilento – “Aderiamo e condividiamo l’appello lanciato contro lo scempio che si sta consumando nel Cilento all’ombra delladi, tra il mare cristallino di Ascea e la necropoli di Elea, per la realizzazione di undi riqualificazione che prevede di trasformare un complesso religioso, già sembra stupefacente che negli anni ’60 ne sia stata autorizzata la costruzione per volontà del vescovo Biagio D’Agostino, in un enorme resort turistico con 149 camere, un parco giochi, una piscina, un campo di calcetto e un campo da paddle. La fitta schiera di pini marittimi che ‘nascondevano’ la vecchia struttura sono stati abbattuti e adesso il mostro di cemento – visto non solo dalla costa – rappresenta in modo evidente un vero oltraggio alla bellezza e all’equilibrio di quei luoghi che ricadono anche in ...