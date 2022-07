Dybala al Napoli, Edo De Laurentiis: “Confermo la nostra idea” (Di domenica 10 luglio 2022) Nella giornata odierna, il vicepresidente del Napoli, Edoardo De Laurentiis, si è soffermato nei pressi del campo di Carciato, dove si svolge il ritiro azzurro, per una sessione di autografi. I tifosi azzurri hanno avuto l’occasione di chiedere alcune curiosità al vicepresidente che ha risposto con grande disponibilità. Edoardo De Laurentiis Precisazione su Dybala Edo De Laurentiis: “Dybala al Napoli? Non ho dato conferme” Al figlio di Aurelio De Laurentiis, è stata posta una domanda riguardo il possibile arrivo di Paulo Dybala in maglia azzurra, con Edoardo De Laurentiis che sembrava aver lasciato la porta aperta. Nella serata di oggi, però, Edoardo De Laurentiis ha rilasciato alcune ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 10 luglio 2022) Nella giornata odierna, il vicepresidente del, Edoardo De, si è soffermato nei pressi del campo di Carciato, dove si svolge il ritiro azzurro, per una sessione di autografi. I tifosi azzurri hanno avuto l’occasione di chiedere alcune curiosità al vicepresidente che ha risposto con grande disponibilità. Edoardo DePrecisazione suEdo De: “al? Non ho dato conferme” Al figlio di Aurelio De, è stata posta una domanda riguardo il possibile arrivo di Pauloin maglia azzurra, con Edoardo Deche sembrava aver lasciato la porta aperta. Nella serata di oggi, però, Edoardo Deha rilasciato alcune ...

