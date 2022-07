Djokovic vince Wimbledon 2022, Kyrgios battuto in finale (Di domenica 10 luglio 2022) (Adnkronos) – Il serbo Novak Djokovic trionfa a Wimbledon 2022 battendo l’australiano Nick Kyrgios per 4-6, 6-3, 6-4, 7-6 (7-3) nella finale del singolare maschile dopo 3h01’. Il 35enne fuoriclasse di Belgrado, al settimo successo sull’erba londinese e al quarto consecutivo sul Centrale dell’All England Club, mette in bacheca il 21esimo titolo della carriera in un torneo del Grande Slam. LA PARTITA – Kyrgios mette la freccia nel quinto game, procurandosi due palle break con aggressività. Djokovic ‘collabora’ con un doppio fallo e l’australiano è avanti 3-2. La corsa prosegue grazie ad un servizio efficace: ace e vincenti arrivano con relativa continuità, Kyrgios chiude il primo set per 6-4 dopo 31’. Djokovic, ... Leggi su funweek (Di domenica 10 luglio 2022) (Adnkronos) – Il serbo Novaktrionfa abattendo l’australiano Nickper 4-6, 6-3, 6-4, 7-6 (7-3) nelladel singolare maschile dopo 3h01’. Il 35enne fuoriclasse di Belgrado, al settimo successo sull’erba londinese e al quarto consecutivo sul Centrale dell’All England Club, mette in bacheca il 21esimo titolo della carriera in un torneo del Grande Slam. LA PARTITA –mette la freccia nel quinto game, procurandosi due palle break con aggressività.‘collabora’ con un doppio fallo e l’australiano è avanti 3-2. La corsa prosegue grazie ad un servizio efficace: ace enti arrivano con relativa continuità,chiude il primo set per 6-4 dopo 31’., ...

Eurosport_IT : ????????GEND ???? Djokovic batte Kyrgios in finale di Wimbledon in quattro set e vince il primo Slam della sua stagione,… - GuidoDeMartini : ?? #DJOKOVIC IL RE TORNA A WIMBLEDON E VINCE ANCORA! ?? ???? Ricordiamo ora gli uccelli del malaugurio nostrani che que… - WeAreTennisITA : DJOKOVIC 7?? VOLTE CAMPIONE ?? Novak batte Nick Kyrgios per 4-6 6-3 6-4 7-6 e vince a #Wimbledon per la quarta volt… - claudiagen : RT @rcatania68: Meraviglioso Novak Djokovic! Vince Wimbledon per la settima volta e il 21° Slam in carriera. ?????????????????????????????? #Djokovic #Wi… - jumptarvo : @giovaafcim7 comunque secondo me lo vince kinder, dopo aver vinto wimbledon battendo djokovic ai quarti onestamente… -