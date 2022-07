Dionisi: «Scamacca fuori? Nulla a che fare con il calciomercato» (Di domenica 10 luglio 2022) . Le parole del tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, ha parlato in zona mista dopo la vittoria per 10-1 in amichevole col Real Vicenza. AMICHEVOLE – «Più che dall’amichevole parlo della sensazioni della prima settimana di allenamento, ho visto un atteggiamento buono, mi girano un po’ le scatole per il gol preso. Spero che girino le scatole anche ai giocatori, comunque l’atteggiamento è stato positivo così come i primi giorni di allenamento». Scamacca ASSENTE – «Abbiamo fatto una gestione dei carichi, abbiamo ritenuto opportuno per questo di gestirlo così. Se c’entra il mercato? Io faccio l’allenatore del Sassuolo e non il calciomercato». ERLICH E ALVAREZ – «Il primo ha già giocato in Serie A, quindi è più semplice. Augustin avrà bisogno di più tempo ma prima o poi farà vedere le sue qualità a ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 10 luglio 2022) . Le parole del tecnico del Sassuolo Alessio, tecnico del Sassuolo, ha parlato in zona mista dopo la vittoria per 10-1 in amichevole col Real Vicenza. AMICHEVOLE – «Più che dall’amichevole parlo della sensazioni della prima settimana di allenamento, ho visto un atteggiamento buono, mi girano un po’ le scatole per il gol preso. Spero che girino le scatole anche ai giocatori, comunque l’atteggiamento è stato positivo così come i primi giorni di allenamento».ASSENTE – «Abbiamo fatto una gestione dei carichi, abbiamo ritenuto opportuno per questo di gestirlo così. Se c’entra il mercato? Io faccio l’allenatore del Sassuolo e non il». ERLICH E ALVAREZ – «Il primo ha già giocato in Serie A, quindi è più semplice. Augustin avrà bisogno di più tempo ma prima o poi farà vedere le sue qualità a ...

