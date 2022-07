"Continuate a protestare". Biden insiste sull'aborto

(Di domenica 10 luglio 2022) Il presidente afferma che l'unica soluzione possibile sarebbe quella di trasformare in legge la Roe v. Wade. Dichiarare lo stato di emergenza? "Non sono sicuro di avere i poteri"

21.11 Aborto,Biden:"" "a manifestare,a tenere il punto". Così Joe Biden rivolgendosi alle migliaia di persone che ieri hanno fatto un sit - in fuori dalla Casa Bianca per il ...a tenere il punto. È di cruciale importanza'. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden sostiene le manifestanti e le invita a portare avanti le proteste per il diritto all'...Il presidente afferma che l'unica soluzione possibile sarebbe quella di trasformare in legge la Roe v. Wade. Dichiarare lo stato di emergenza "Non sono sicuro di avere i poteri" ...Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden sostiene le manifestanti e le invita a portare avanti le proteste per il diritto all’aborto. “Quando abbiamo esaminato l’ipotesi dell’emergenza sanitaria pub ...