Chris Evans difende Anthony Mackie su Twitter: "Sam Wilson è Capitan America" (Di domenica 10 luglio 2022) Chris Evans ha recentemente scelto Twitter per difendere Anthony Mackie, che interpreterà Sam Wilson in Capitan America 4 di Julius Onah, il regista di Cloverfield Paradox. Chris Evans ha deciso di difendere pubblicamente il suo co-protagonista: dopo che il The Hollywood Reporter ha rivelato che Captain America 4 è in lavorazione, l'outlet ha annunciato che Anthony Mackie riprenderà il ruolo di Sam Wilson e che il protagonista del film non è stato ancora scelto. Ci sono state molte dicerie, nelle ultime settimane, relative al fatto che Evans sarebbe tornato nel ruolo di Captain America ... Leggi su movieplayer (Di domenica 10 luglio 2022)ha recentemente sceltoperre, che interpreterà Samin4 di Julius Onah, il regista di Cloverfield Paradox.ha deciso dire pubblicamente il suo co-protagonista: dopo che il The Hollywood Reporter ha rivelato che Captain4 è in lavorazione, l'outlet ha annunciato cheriprenderà il ruolo di Same che il protagonista del film non è stato ancora scelto. Ci sono state molte dicerie, nelle ultime settimane, relative al fatto chesarebbe tornato nel ruolo di Captain...

danshari__ : Nuova ansia sbloccata: paura che mi sospendano l'account. We twitter, stai calmo perché io qui sopra parlo solo di… - Fradis_Wolfstar : Oggi si vive solo per chris evans content. Anzi un po tutti questi giorni a venire - infoitcultura : «Captain America è Sam Wilson»: Chris Evans interviene sulle voci attorno al nuovo film Marvel - BUCKYNARA : chris evans grande uomo comunque - RobChippedEdge : 'non si può fare cap4 senza chris evans' non vorrei sconvolgervi ma cap è stato cambiato da più di un anno andate a… -