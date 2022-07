Addio Fabian Ruiz? Il Napoli prepara il sostituto da 10 milioni! (Di domenica 10 luglio 2022) Secondo quanto dichiarato nella conferenza stampa di ieri a Dimaro dal ds Cristiano Giuntoli, i rapporti con Fabian Ruiz non sono per nulla tesi, tutt’altro. Il centrocampista spagnolo ha un contratto in scadenza a giugno del prossimo anno e la società sta valutando con l’agenzia una modalità per sottoscrivere il rinnovo. Giuntoli ha dichiarato che il Napoli non ha ancora fatto alcuna offerta, ma ha l’intenzione di trattenere il giocatore e sta valutando le opzioni. La società azzurra attende in prima battuta che sia l’entourage stesso di Fabian Ruiz a proporre un’offerta. La possibile alternativa a Fabian Ruiz Ad ogni modo, qualora non si dovesse concordare un rinnovo e il calciatore fosse intenzionato ad andare via, il Napoli si sta ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 10 luglio 2022) Secondo quanto dichiarato nella conferenza stampa di ieri a Dimaro dal ds Cristiano Giuntoli, i rapporti connon sono per nulla tesi, tutt’altro. Il centrocampista spagnolo ha un contratto in scadenza a giugno del prossimo anno e la società sta valutando con l’agenzia una modalità per sottoscrivere il rinnovo. Giuntoli ha dichiarato che ilnon ha ancora fatto alcuna offerta, ma ha l’intenzione di trattenere il giocatore e sta valutando le opzioni. La società azzurra attende in prima battuta che sia l’entourage stesso dia proporre un’offerta. La possibile alternativa aAd ogni modo, qualora non si dovesse concordare un rinnovo e il calciatore fosse intenzionato ad andare via, ilsi sta ...

Pubblicità

sportli26181512 : #NotizieinevidenzasuCalcioNapoliBasketeGiovanili CdM – Mattias Svanberg possibile sostituto di Fabian Ruiz in caso… - cn1926it : Cessione #Fabian, #Giuntoli impone una deadline per il possibile addio: la trattativa - MarekNapoli : RT @napolimagazine: CDM - Mattias Svanberg possibile sostituto di Fabian Ruiz in caso di addio dello spagnolo - susydigennaro : RT @napolimagazine: CDM - Mattias Svanberg possibile sostituto di Fabian Ruiz in caso di addio dello spagnolo - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CDM - Mattias Svanberg possibile sostituto di Fabian Ruiz in caso di addio dello spagnolo -