Velletri. In Via Piara scoperto un capannone opificio di sostanze stupefacenti. 730Kg di materia prima e 65.324 dosi di hashish. La Polizia arresta un 38enne ed un 46enne (Di sabato 9 luglio 2022) Cronache Cittadine Velletri – Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Velletri, nella mattinata di ieri, 8 Luglio, hanno dato L'articolo Cronache Cittadine. Leggi su cronachecittadine (Di sabato 9 luglio 2022) Cronache Cittadine– Gli agenti delladi Stato del Commissariato di, nella mattinata di ieri, 8 Luglio, hanno dato L'articolo Cronache Cittadine.

Pubblicità

infoitsport : Velletri. In Via Piara scoperto un capannone opificio di sostanze stupefacenti. 730Kg di materia prima e 65.324 dos… - VAIstradeanas : 10:44 #SS7 Traffico da Velletri/Innesto Ss217 Via Dei Laghi a Innesto Strada Provinciale Velletri-Nettuno.Velocità:10Km/h - NeminiNemo : Castelli, via dei laghi. Dove ci so i porchettari. All'orizzonte si vede il mare. Che spettacolo. La fortuna di ave… - ilmamilio : Velletri | Lite con accoltellamento all'interno dello Sprar di Via Angeloni - VAIstradeanas : 19:56 #SS7 Traffico da Via Nemorense a Velletri/Innesto Ss217 Via Dei Laghi.Velocità:10Km/h -