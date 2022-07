Ultime Notizie Roma del 09-07-2022 ore 13:10 (Di sabato 9 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio l’amministratore delegato di Tesla elon musk ha annullato L’intesa da 44 miliardi di dollari per acquisire Twitter citando la violazione di diverse disposizioni dell’accordo secondo una lettera inviata da un avvocato del miliardario l’ufficio legale della società di cui la PEC autorità di controllo della Borsa americana ha ricevuto una coppia tweeter non ha rispettato gli obblighi contrattuali ha fornito le informazioni commerciali richieste a volte Twitter ignorato le richieste di marca a volte le aree spinte per i motivi che ci sembrano ingiustificati in altre occasioni è fornito informazioni incomplete inutilizzabili si legge ancora l’annuncio pone fine a l’operazione che sembrava conclusa ad aprire Ma chi miliardario aveva ... Leggi su romadailynews (Di sabato 9 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio l’amministratore delegato di Tesla elon musk ha annullato L’intesa da 44 miliardi di dollari per acquisire Twitter citando la violazione di diverse disposizioni dell’accordo secondo una lettera inviata da un avvocato del miliardario l’ufficio legale della società di cui la PEC autorità di controllo della Borsa americana ha ricevuto una coppia tweeter non ha rispettato gli obblighi contrattuali ha fornito le informazioni commerciali richieste a volte Twitter ignorato le richieste di marca a volte le aree spinte per i motivi che ci sembrano ingiustificati in altre occasioni è fornito informazioni incomplete inutilizzabili si legge ancora l’annuncio pone fine a l’operazione che sembrava conclusa ad aprire Ma chi miliardario aveva ...

