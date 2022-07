Ultime Notizie Roma del 09-07-2022 ore 12:10 (Di sabato 9 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Romadailynews radiogiornale ben ritrovate raccolto dalla redazione di Francesco Vitale in studio Giuseppe Conte torna minaccia il governo il MoVimento 5 Stelle c’è e se agisce secondo le priorità altrimenti no Dice eccita il taglio del cuneo fiscale il salario minimo chiedendo imposte anche al PD e da letto e arrivo monitor governo draghi per noi l’ultimo della legislatura il Giappone ancora sconvolto dalla stazione dell’ex premier shinzo Abe intanto gli inquirenti cercano di chiarire la dinamica di quanto accaduto il 8 luglio quando il presunto attentatore se sugli amagami 41 anni ha aperto il fuoco contro AB è l’ex militare è stato arrestato sulla scena Pochi istanti dopo L’assassinio è dichiarato all’autorità di aver pianificato l’attacco per risentimento verso una specifica organizzazione secondo quanto riportano i media ... Leggi su romadailynews (Di sabato 9 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.dailynews radiogiornale ben ritrovate raccolto dalla redazione di Francesco Vitale in studio Giuseppe Conte torna minaccia il governo il MoVimento 5 Stelle c’è e se agisce secondo le priorità altrimenti no Dice eccita il taglio del cuneo fiscale il salario minimo chiedendo imposte anche al PD e da letto e arrivo monitor governo draghi per noi l’ultimo della legislatura il Giappone ancora sconvolto dalla stazione dell’ex premier shinzo Abe intanto gli inquirenti cercano di chiarire la dinamica di quanto accaduto il 8 luglio quando il presunto attentatore se sugli amagami 41 anni ha aperto il fuoco contro AB è l’ex militare è stato arrestato sulla scena Pochi istanti dopo L’assassinio è dichiarato all’autorità di aver pianificato l’attacco per risentimento verso una specifica organizzazione secondo quanto riportano i media ...

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 107.240 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 94. L'Ema ipotizza un second… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 100.690 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute… - tvdellosport : LE NOTIFICHE DEL GIORNO ?? Monza, Sassuolo, Barcellona e tanto altro…?? Seguiteci su Sportitalia per rimanere sempr… - annamar_65 : RT @CorriereCitta: Non si accorgono che ha il femore rotto: 64enne di Ardea muore dopo un lungo calvario, a processo due medici https://t.c… - MaxScherzyIT : RT @juventibus: WELCOME #CASAJB ???? ORE 12.00 Edizione Speciale per il sabato speciale del #Pogback: diamo il benvenuto a #DiMaria e #Po… -