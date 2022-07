Tutta la Capitale in fiamme. I roghi spuntano come funghi e l’assessora Alfonsi non esclude l’azione dolosa (Di sabato 9 luglio 2022) Tutta la Capitale in fiamme e spunta l’ipotesi di azioni dolose. Il rogo più grave è quello divampato in zona Casilina e che ha coinvolto più auto-demolitori in via Palmiro Togliatti. Impegnati 100 uomini e 50 mezzi, tra cui anche uno speciale aereoportuale, il Dragon, proveniente dall’aeroporto di Ciampino. Disposta l’evacuazione per precauzione di alcune palazzine. Nella zona dell’incendio che sta interessando più autodemolitori, tra via Palmiro Togliatti e via Casilina, i vigili del fuoco hanno inviato due elicotteri a potenziare le operazioni di spegnimento. “Sono stati allertati tutti i Pronto Soccorso per sintomi respiratori. Infatti bene ha fatto il Municipio a raccomandare di tenere chiuse le finestre e di indossare la mascherina per evitare di inalare i fumi derivanti dall’incendio”. Lo dichiara l’assessore alla Sanità della ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 9 luglio 2022)laine spunta l’ipotesi di azioni dolose. Il rogo più grave è quello divampato in zona Casilina e che ha coinvolto più auto-demolitori in via Palmiro Togliatti. Impegnati 100 uomini e 50 mezzi, tra cui anche uno speciale aereoportuale, il Dragon, proveniente dall’aeroporto di Ciampino. Disposta l’evacuazione per precauzione di alcune palazzine. Nella zona dell’incendio che sta interessando più autodemolitori, tra via Palmiro Togliatti e via Casilina, i vigili del fuoco hanno inviato due elicotteri a potenziare le operazioni di spegnimento. “Sono stati allertati tutti i Pronto Soccorso per sintomi respiratori. Infatti bene ha fatto il Municipio a raccomandare di tenere chiuse le finestre e di indossare la mascherina per evitare di inalare i fumi derivanti dall’incendio”. Lo dichiara l’assessore alla Sanità della ...

LaNotiziaTweet : Tutta la Capitale in fiamme. I roghi spuntano come funghi e l’assessora Alfonsi non esclude l’azione dolosa - fcolarieti : Tutta la Capitale in fiamme. I roghi spuntano come funghi e l’assessora Alfonsi non esclude l’azione dolosa - Enrico19587214 : L'imperatore nerone incendio roma, ed era considerato il demonio, però era solo, adesso ci sono a migliaia e di in… - mbmarino : @berttrauttman Tutta la zona della Farnesina, alle pendici di Monte Mario, è un bellissimo cuore verde della Capita… - razorblack66 : EHHHH LA MAFIA.. @iosoioevoi Maxi incendio a Roma: in fiamme diversi autodemolitori -