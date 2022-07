Traffico Roma del 09-07-2022 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 9 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. LuceverdeBuon pomeriggio e Ben ritrovati all’ascolto temporanea chiusura ancora per un incendio in Viale Palmiro Togliatti tra via Casilina e via Filomusi Guelfi nelle due direzioniin coda per un incendio anche sulla via Pontina tra Pomezia e Castelno nelle due direzioni intenso ilsulla carreggiata esterna del raccordo con code tra Ardeatina e Tuscolana alle 21 di questa sera al Circo Massimo il concerto dei maneskin chiusura alin via dei Cerchi piazzale La Malfa via della Greca via dell’Ara massima di Ercole via di San Gregorio viale Aventino Piazza Bocca della Verità via Petroselli e via del Teatro Marcello deviati circa 20 linee bus di zona per dettagli su queste altre notizie potete consultare il sito ...