(Di sabato 9 luglio 2022) (Adnkronos) – “C’è chi dice ilè mio. Ilè di”. Così Giovannichiudendo la convention di Italia alsulle parole di Silvio. “Ho letto che domani (oggi, ndr) si riunisce a Roma un cantiere per costruire il, ilpolitico del paese. Vorrei ricordare a questi signori, e ai cittadini, che ilsiamo noi, che ilè Forza Italia”, aveva detto in un video, facendo riferimento a “Italia al-il cantiere”, la prima convention del movimento fondato dal presidente della regione Liguriain corso oggi a Roma. Forza Italia, ha aggiunto, “in ...

Pubblicità

LocalPage3 : Toti replica a Berlusconi: 'Il centro è di tutti' - lifestyleblogit : Toti replica a Berlusconi: 'Il centro è di tutti' - - fisco24_info : Toti replica a Berlusconi: 'Il centro è di tutti': (Adnkronos) - Il cavaliere in un video: 'Il centro è Forza Itali… - italiaserait : Toti replica a Berlusconi: “Il centro è di tutti” - ledicoladelsud : Toti replica a Berlusconi: “Il centro è di tutti” -

Al Gigi Proietti Globe Theatre Silvano, per la rassegna Al Globe con mamma e papà, sabato 9 e domenica 10 luglio alle ore 11 in scena ancora unadello spettacolo Johnny Fatstaff e le ...Un appuntamento 'a inviti aperti' - da Italia Viva, a Giovanni- a patto che 'si sia coerenti ... La rivelazione del consigliere Pd dopo il caso Verona Pronta ladel sindaco: 'Rispetto l'...(Adnkronos) – “C’è chi dice il centro è mio. Il centro è di tutti”. Così Giovanni Toti chiudendo la convention di Italia al Centro sulle parole di Silvio Berlusconi. “Ho letto che domani (oggi, ndr) ...Affaritaliani, prima di pubblicare foto, video o testi da internet, compie tutte le opportune verifiche al fine di accertarne il libero regime di circolazione e non violare i diritti di autore o altri ...