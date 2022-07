Spalletti: “La nostra volontà è che Koulibaly, Mertens e Fabian siano giocatori nostri” (Di sabato 9 luglio 2022) Spalletti: “La società sta facendo proposte contrattuali importanti. Si tratterà di alzare le cifre di queste offerte” Spalletti in conferenza stampa nel primo giorno di … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 9 luglio 2022): “La società sta facendo proposte contrattuali importanti. Si tratterà di alzare le cifre di queste offerte”in conferenza stampa nel primo giorno di … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Pubblicità

Cucciolina96251 : RT @claudioruss: #Spalletti: “#Koulibaly-#Meret-#Fabian? Se saranno sereni e motivati, il #Napoli potrà disputare partite importanti, per i… - SPalermo91 : RT @claudioruss: #Spalletti: “#Koulibaly-#Meret-#Fabian? Se saranno sereni e motivati, il #Napoli potrà disputare partite importanti, per i… - LuigiLiccardo6 : RT @claudioruss: #Spalletti: “#Koulibaly-#Meret-#Fabian? Se saranno sereni e motivati, il #Napoli potrà disputare partite importanti, per i… - CalcioNapoli24 : RT @claudioruss: #Spalletti: “#Koulibaly-#Meret-#Fabian? Se saranno sereni e motivati, il #Napoli potrà disputare partite importanti, per i… - ArturoDb72 : RT @claudioruss: #Spalletti: “#Koulibaly-#Meret-#Fabian? Se saranno sereni e motivati, il #Napoli potrà disputare partite importanti, per i… -