Spalletti | «Il club sta facendo proposte importanti | non posso essere spietato | viste le difficoltà del momento»

(Di sabato 9 luglio 2022) Il tecnico del Napoli, Luciano, parla in conferenza stampa dal ritiro di Dimaro, una sorta di presentazione del Napoli della prossima stagione, oltre che l’occasione per fare il punto della situazione su quanto sta accadendo in casa Napoli, anche in termini di mercato. Accanto all’allenatore, il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli. Per: Quali sono le prime impressioni per i nuovi arrivati? La sua posizione su Koulibaly? «Kvaratkhelia e Olivera sono stimolatissimi, sono arrivati in tempo per le visite impazienti di mostrare le loro qualità. Olivera lo abbiamo frenato per non metterlo a rischio per l’infortunio avuto. Kvara è quello che pensiamo, i test mostrano che ha bisogno di un po’ di allenamento ma sappiamo qual è il suo valore e le sue qualità. Sono giovani ma hanno qualità per la nostra squadra. Per altre ...