Positano, una barriera a mare per difendere l’isola de Li Galli (Di sabato 9 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiRappresenteranno un deterrente per quanti entrano con le barche violando le norme dell’Area Marina Protetta e le regole della navigazione. Da oggi una barriera di boe tenta di proteggere l’arcipelago delle Sirene, ovvero l’isola de Li Galli, zona B dell’Area Marina Protetta Punta Campanella. Ieri mattina lo staff nautico del Parco Marino ha posizionato le boe sotto la torre del Gallo Lungo, per proteggere uno specchio acqueo dall’ingresso dei natanti, e dinanzi ad uno stretto passaggio nei pressi dell’isolotto “Brigante”, per evitare il transito dannoso e pericoloso per la sicurezza della navigazione. Le boette rosse serviranno quindi a tutelare alcune zone dall’ingresso a motore e dall’ancoraggio vietato. Numerose imbarcazioni, infatti, affollano l’arcipelago nei mesi estivi. Una situazione pericolosa ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 9 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiRappresenteranno un deterrente per quanti entrano con le barche violando le norme dell’Area Marina Protetta e le regole della navigazione. Da oggi unadi boe tenta di proteggere l’arcipelago delle Sirene, ovverode Li, zona B dell’Area Marina Protetta Punta Campanella. Ieri mattina lo staff nautico del Parco Marino ha posizionato le boe sotto la torre del Gallo Lungo, per proteggere uno specchio acqueo dall’ingresso dei natanti, e dinanzi ad uno stretto passaggio nei pressi dell’isolotto “Brigante”, per evitare il transito dannoso e pericoloso per la sicurezza della navigazione. Le boette rosse serviranno quindi a tutelare alcune zone dall’ingresso a motore e dall’ancoraggio vietato. Numerose imbarcazioni, infatti, affollano l’arcipelago nei mesi estivi. Una situazione pericolosa ...

