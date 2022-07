(Di sabato 9 luglio 2022) Qualche giorno fa è giunta la notizia di due combattenti francesi morti in. Il secondo, Adrien D., 20 anni, è deceduto per le ferite riportate sul fronte di Kharkiv all’inizio di giugno. Nello stesso fuoco di artiglieria russa ha perso la vita anche Wilfried Blériot, 32 anni, un altroaccorso a dar InsideOver.

tarzanetto2020 : @balldontliedude Mi pongo solo un quesito: perchè i foreign fighters tornati dalla Siria dopo aver combattuto l'Isi… - vecchidf : -

Gideon Rose ha scritto suAffairs che "entrare in guerra senza piani per porvi fine è un ... Come volevasi dimostrare! Non sempre le grandi strategie si realizzano come pensatec'è sempre ......inserito nella lista dei 100 migliori pensatori del mondo ("Global Thinkers") dalla rivista...fatto - del tutto esecrabile - che la Russia pretende di cambiare il regime politico di Kiev... Perché i Foreign Fighters in Ucraina sono una bomba ad orologeria