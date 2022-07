LIVE Tour de France 2022, tappa di oggi in DIRETTA: partiti! Inizia la frazione numero 8! (Di sabato 9 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA Tour DE France 2022 LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DEL GIRO DONNE 13.24 Il danese viene seguito da un uomo della Arkea Samsic e da un altro italiano, Andrea Pasqualon! 13.24 Arriva l’immancabile tentativo di Magnus Cort! La Maglia a Pois vuole riprendere ad andare in fuga dopo qualche giornata di riposo! 13.23 Ripreso immediatamente l’italiano. Il gruppo va a fortissima andatura. 13.22 Dopo una breve fase di studio, il primo ad attaccare è Kristian Sbaragli! 13.21 CI SIAMO! Inizia LA tappa numero 8! 13.20 Non impossibile anche uno scenario in cui Tadej Pogacar possa lasciare la Maglia ad uno dei fuggitivi, per poi cercare di ... Leggi su oasport (Di sabato 9 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICADELADELLADIDEL GIRO DONNE 13.24 Il danese viene seguito da un uomo della Arkea Samsic e da un altro italiano, Andrea Pasqualon! 13.24 Arriva l’immancabile tentativo di Magnus Cort! La Maglia a Pois vuole riprendere ad andare in fuga dopo qualche giornata di riposo! 13.23 Ripreso immediatamente l’italiano. Il gruppo va a fortissima andatura. 13.22 Dopo una breve fase di studio, il primo ad attaccare è Kristian Sbaragli! 13.21 CI SIAMO!LA8! 13.20 Non impossibile anche uno scenario in cui Tadej Pogacar possa lasciare la Maglia ad uno dei fuggitivi, per poi cercare di ...

TicketOneIT : ??Non si ferma il successo di MENGONI LIVE 2022, il nuovo tour di @mengonimarco nei palazzetti! NUOVE DATE: ??8 ott… - zazoomblog : LIVE – Tour de France 2022 ottava tappa Dole-Losanna: tutti gli aggiornamenti (DIRETTA) - #France #ottava #tappa… - Raiworlds : RT @Eurosport_IT: L'8ª tappa sarà quella buona per la fuga? ????????? ?? H 13:05 - Dole > Lausanne (186,3 km) ?? Tutte le tappe del Tour De Fr… - Giusy_Ultimo : sto pensando che manca poco e il tour di Niccolò finisce IO NON SONO PRONTA ONESTAMENTE IO MI ERO COSÌ TANTO ABITUA… - iWebRadio : Umberto Tozzi: dal 10 luglio live in tutta Italia con il tour “Gloria Forever” -