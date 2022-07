LIVE F1 | GP Austria 2022 in DIRETTA | a breve si parte con la Sprint Race | Verstappen scatta dalla pole poi le Rosse

Pubblicità

Gazzetta_it : F1 Austria LIVE, la giornata in tempo reale con FP2 e gara Sprint - SkySportF1 : ? Lewis ancora fermo ai box nelle #FP2 ? Miglior tempo per Verstappen fin qui LIVE ? - Motorsport_IT : #F1 | Seguite la Sprint Race del Gran Premio d'Austria 2022 con la Diretta LIVE offerta da - Formula1WM : #LIVE - #SprintRace GP Austria 2022 - FormulaPassion : Segui e commenta con noi la Sprint di Spielberg! #F1 #AustrianGP ???? -

Buon pomeriggio fan di Autosprint , pronti a seguire con noi la Sprint Race del Gran Premio dell'Sul circuito di Spielberg alle 16.30 va in scena la seconda delle 3 garette del sabato, previste per questo Mondiale 2022 sulla distanza di 100 km. Qui potete leggere tutte le novità ...Rivivi le PL2 di Spielberg attraverso il nostroF1 - GP2022, classifica Prove Libere 2 Pos Pilota Team Tempo Distacco Giri 1 Carlos Sainz Ferrari 1:08.610 39 2 Charles Leclerc Ferrari 1:...Carissimi amici di F1GrandPrix, rieccoci collegati per il commento della Sprint Race! Questa la griglia di partenza: His time has been deleted in Q2 and will now start from P13 #AustrianGP #F1 pic.twi ...[F1] – Buon pomeriggio cari lettori di FormulaPassion.it e bentrovati con l’appuntamento dedicato alla diretta testuale della Sprint del Gran Premio d’Austria 2022, undicesima tappa del campionato ...