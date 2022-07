Lecce | seconda uscita stagionale con il Rovereto | 7-0 secco per i giallorossi

(Di sabato 9 luglio 2022) Ilallaamichevole della sua stagione superata agevolmente ilper 7-0: la sintesi Nuova amichevole per il neo promosso, che nel pomeriggio ha regolato ilcon il largo risultato di 7-0 per effetto delle doppiette di Helgason e Colombo e dei gol di Berisha, Rodriguez e all’autogol di Dal Fiume. Assenti Frabotta, Majer, Gargiulo, Simic, Mommo, Cultraro e Björkengren per lavoro personalizzato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

internewsit : Lecce, oggi doppia seduta e seconda amichevole: Baroni con tanti assenti - - SalentoSport : #LECCE – Seconda uscita stagionale e sette reti a #Rovereto. Subito a segno Colombo - sportli26181512 : Lecce, doppietta per Lorenzo Colombo nel 7-0 al Rovereto: Dopo il Postal Calcio, il Lecce batte anche il Rovereto n… - internewsit : Lecce, seconda amichevole in questo precampionato: sette gol al Rovereto - - PianetaLecce : Buona anche la seconda: il racconto dell'amichevole tra Rovereto e Lecce -

...Corvino parlando della costruzione del nuovoin vista della stagione in serie A. Il direttore in questo fine settimana è a Folgaria, dove la squadra è in ritiro e dove oggi ha svolto la...Ilbatte 7 - 0 il Rovereto nellaamichevole stagionale. Subito protagonista l'ultimo arrivato Colombo, a segno per due volte nel secondo tempo. La partita, però, si è aperta con una ...Attraverso una nota stampa, il Lecce ha comunicato il bollettino dal ritiro di Folgaria. I giallorossi al mattino hanno svolto una seduta d’allenamento presso il Centro Sportivo “Mauro Marzari” di Fol ...Vittoria nella seconda amichevole stagionale per il Lecce di Marco Baroni, 0-7 in casa del Rovereto, squadra che militerà nel campionato di Eccellenza. In evidenza l'islandese Helgason, autore di una ...