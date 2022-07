Lazio, la rottura è definitiva: arriva la contestazione dei tifosi (Di sabato 9 luglio 2022) In casa Lazio tutto sembra indicare che si stia consumando un addio: la rottura tra il giocatore e la piazza risulta essere davvero insanabile. Nonostante si sia espresso anche tramite i propri canali social per chiarire alcuni gesti e circostanze, Francesco Acerbi oramai è rifiutato dai tifosi della Lazio. “Delle critiche non me ne frega niente”, aveva Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 9 luglio 2022) In casatutto sembra indicare che si stia consumando un addio: latra il giocatore e la piazza risulta essere davvero insanabile. Nonostante si sia espresso anche tramite i propri canali social per chiarire alcuni gesti e circostanze, Francesco Acerbi oramai è rifiutato daidella. “Delle critiche non me ne frega niente”, aveva Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

LALAZIOMIA : L'insolita situazione Acerbi: rottura con la Lazio, ma non ci sono offerte - - serieAnews_com : ?? #Lazio, contestazione per #Acerbi: l'addio sempre più vicino - sportli26181512 : Lazio, insulti pesanti e contestazione per Acerbi al ritiro ad Auronzo: È ormai insanabile la rottura fra i tifosi… - infoitsport : Acerbi e Lazio rottura totale: il difensore finisce fuori rosa? - GoalItalia : La situazione Acerbi: in uscita dalla Lazio ma senza offerte ?? -