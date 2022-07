L’allarme mette in fuga i banditi, fallisce il colpo alle Poste di Sperone (Di sabato 9 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSperone (AV) – È accaduto questa mattina verso le 8.30 a Sperone: tre soggetti, armati e travisati, dopo aver atteso l’arrivo degli impiegati, si sono con loro introdotti nell’ufficio postale, minacciandoli di aprire la cassaforte. L’intento criminale non si è concretizzato poiché i malviventi, disturbati dal sistema di allarme, sono stati costretti a precipitosa fuga a bordo di un’autovettura, immediatamente prima dell’arrivo di varie pattuglie della Compagnia Carabinieri di Baiano. Indagini in corso L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 9 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(AV) – È accaduto questa mattina verso le 8.30 a: tre soggetti, armati e travisati, dopo aver atteso l’arrivo degli impiegati, si sono con loro introdotti nell’ufficio postale, minacciandoli di aprire la cassaforte. L’intento criminale non si è concretizzato poiché i malviventi, disturbati dal sistema di allarme, sono stati costretti a precipitosaa bordo di un’autovettura, immediatamente prima dell’arrivo di varie pattuglie della Compagnia Carabinieri di Baiano. Indagini in corso L'articolo proviene da Anteprima24.it.

