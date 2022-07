Grande spavento per Edoardo Tavassi | Il responso è arrivato: deve farlo il prima possibile (Di sabato 9 luglio 2022) L’ex naufrago Edoardo Tavassi ha già ricevuto il verdetto, non si aspettava una situazione così complicata: adesso dovrà agire Edoardo-Tavassi (Isoladeifamosi.mediaset.it)Parliamo di uno dei naufraghi più gettonati dell‘Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi, che purtroppo non è potuto andare in finale per via di un grave problema che lo ha costretto a tornare in Italia. Un infortunio gli aveva bloccato la gamba per più di due giorni e dopo essere passato per l’infermeria è stato costretto a tornare a casa per maggiori controlli più accurati. Una volta arrivato in Italia Edoardo ha sentito man a mano il problema affievolirsi tanto da rimangiarsi le mani per essersene andato troppo in fretta dalla gara convinto di poter arrivare in finale e magari anche ... Leggi su direttanews (Di sabato 9 luglio 2022) L’ex naufragoha già ricevuto il verdetto, non si aspettava una situazione così complicata: adesso dovrà agire(Isoladeifamosi.mediaset.it)Parliamo di uno dei naufraghi più gettonati dell‘Isola dei Famosi,, che purtroppo non è potuto andare in finale per via di un grave problema che lo ha costretto a tornare in Italia. Un infortunio gli aveva bloccato la gamba per più di due giorni e dopo essere passato per l’infermeria è stato costretto a tornare a casa per maggiori controlli più accurati. Una voltain Italiaha sentito man a mano il problema affievolirsi tanto da rimangiarsi le mani per essersene andato troppo in fretta dalla gara convinto di poter arrivare in finale e magari anche ...

