F1, perché non esistono gerarchie in Ferrari? L’errore dei vertici è un favore alla Red Bull (Di sabato 9 luglio 2022) È lampante come la Ferrari non voglia porre gerarchie interne tra i propri piloti, lasciandoli liberi di battagliare tra di loro. Lo si è visto a Silverstone, dove Carlos Sainz ha conquistato la prima vittoria della carriera a discapito però proprio di Charles Leclerc, che, senza la protezione dello spagnolo, ha lasciato sul piatto 13 preziosissimi punti nella corsa al Mondiale. Lo si è rivisto oggi a Spielberg, con il monegasco obbligato a difendersi a più riprese dall’iberico nel momento in cui stava gestendo i propri pneumatici allo scopo di attaccare Verstappen nella seconda parte della Sprint. Insomma, le due F1-75 gareggiano in maniera indipendente l’una dall’altra. Per questo dovremmo cominciare a usare il termine “Confederazione di Maranello” anziché “Scuderia”, proprio perché i legami fra le due vetture sono minimi. Le due ... Leggi su oasport (Di sabato 9 luglio 2022) È lampante come lanon voglia porreinterne tra i propri piloti, lasciandoli liberi di battagliare tra di loro. Lo si è visto a Silverstone, dove Carlos Sainz ha conquistato la prima vittoria della carriera a discapito però proprio di Charles Leclerc, che, senza la protezione dello spagnolo, ha lasciato sul piatto 13 preziosissimi punti nella corsa al Mondiale. Lo si è rivisto oggi a Spielberg, con il monegasco obbligato a difendersi a più riprese dall’iberico nel momento in cui stava gestendo i propri pneumatici allo scopo di attaccare Verstappen nella seconda parte della Sprint. Insomma, le due F1-75 gareggiano in maniera indipendente l’una dall’altra. Per questo dovremmo cominciare a usare il termine “Confederazione di Maranello” anziché “Scuderia”, proprioi legami fra le due vetture sono minimi. Le due ...

Pubblicità

GuidoDeMartini : ?? I DUBBI ?? ???? I vaccinati con 3 dosi si ammalano di Covid perché il vaccino non è efficace contro le varianti opp… - marattin : FISCO AMICO, NON PADRONE. Perché quando Agenzia Entrate informa un contribuente dell’avvio di un controllo, poi non… - AlbertoBagnai : Dedicato a chi piagnucola perché non i media non lo fanno parlare… - mick_napoli_ : Perché su tiktok non guardano le partite e leggendo i commenti probabilmente non le guardando nemmeno su Twitter - roseserenity22 : La gente che si sta incazzando con Vegas perché sta minacciando Kinn e Porsche ??????MA ALLORA NON AVETE CAPITO PRO… -