F1 | Gp Austria 2022 | Schumacher | “Non mi hanno fatto attaccare Ocon e così mi ha superato Hamilton”

Leggi su sportface

(Di sabato 9 luglio 2022) Niente punti per Micknella Sprint Race odierna del Gran Premio d’di F1, che nonostante una grande difesa su, non è riuscito a prevalerlo. Ecco le sue parole: “Credo avessimo la velocità per, ma il team ha deciso di non farlo e di non farmi lottare; guarderemo e analizzeremo il tutto, anche per cercare di capire il perché non me l’abbiano permesso. Per me è stato questo il motivo per cui ho perso la posizione con Lewis: volevo, ma non me l’lasciato fare.? Non importa chi abbia dietro, mi difendo allo stesso modo contro chiunque per mantenere la mia posizione, ma è stato bello vedere che avevamo lo stesso passo della Mercedes quindi anche più veloce di quanto ...