Pubblicità

DailyNews 24

Commenta per primo Arriva dalla Georgia il colpo di mercato del Napoli di De, Khvicha Kvaratskhelia è il nuovo attaccante a disposizione di Spalletti. Nello scacchiere ...è in ritiro a, ...... Dee magari san Gennaro. Confesso sono diventato tifoso in tarda età. E devo ringraziare ... Trasferte (Sia in casa che fuori casa)l all'estero, ritiri ainsieme al Napoli Club Bologna ... De Laurentis a Dimaro pronto per chiudere gli affari Il mercato del Napoli continua ad evolversi. Il presidente Aurelio De Laurentis, dopo un periodo a Los Angeles, arriverà Martedì 12 Luglio al ritiro di ...Il Napoli ha dato il via al ritiro al quale prenderà parte anche Koulibaly a partire da lunedì. Tifosi con il fiato sospeso per capire il suo futuro. Quest’oggi in quel di Dimaro in Trentino il Napoli ...