De Laurentiis-Koulibaly alla resa dei conti | incontro a Dimaro

Leggi su napolipiu

(Di sabato 9 luglio 2022) Il rinnovo di Kalidouall’atto decisivo, in settimana ci sarà uncon Aurelio Denel ritiro diin Val di Sole. Il campione senegalese ed il presidente del Napoli si vedranno per un faccia a faccia, quello che sarà sicuramente decisivo per capire serinnoverà o no con il Napoli. Ad annunciarlo è Corriere dello Sport che scrive: “DeLa ha offerto da 6 milioni di euro netti per i prossimi cinque anni, garantendogli lo stesso stipendio dell’ultimo contratto in scadenza nel 2023, e Kalidou ha declinato. Sullo sfondo, però, ci sono il Chelsea e il Barça, e ciò significa che il rischio di una cessione esiste; resiste. A patto che l’offerta sia quella giusta: altrimenti, andrà in scena l’ultima stagione azzurra a scadenza“. Rinnovo, il ...