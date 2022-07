Pubblicità

sportli26181512 : #Cataldi: '#Lazio, con Sarri faremo un grande campionato': Il centrocampista in conferenza stampa ad Auronzo di Cad… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: Lazio; Cataldi, 'Sarri? Ho sfruttato mie occasioni' 'Voglio aiutare Marcos Antonio a inserirsi in schemi di squadra' - Noibiancocelest : Lazio, Cataldi: “Mi sento titolare, ma aiuterò Marcos Antonio” - LALAZIOMIA : Cataldi: 'Lazio, con Sarri faremo un grande campionato' - AllRoundLazio : ?????|LE PAROLE DI DANILO #CATALDI: 'Mi sento un titolare di questa Lazio, ma non è importante. Il mio obiettivo è fa… -

Parla così in conferenza stampa da Auronzo di Cadore Danilo, in ritiro con laper preparare la prossima ...... così come Patric e. Lotito © LaPresseAd Auronzo c'è solo Cancellieri in questo senso mentre rispetto allo scorso anno la rosa dellaha perso diversi altri giocatori, a partire da ...Ad Auronzo di Cadore è il turno di Danilo Cataldi di rispondere alle domande in conferenza stampa. “Avere la valigia sotto al letto fa parte del lavoro. Il mio obiettivo è stato rimanere il più possib ...Ad Auronzo di Cadore è il turno di Danilo Cataldi di rispondere alle domande in conferenza stampa. “Cosa hai cambiato in te “Avere la valigia sotto al letto fa parte del lavoro. Il mio obiettivo è st ...