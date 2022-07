Bertolini | ' Mondiale bella esperienza | ma ora voltiamo pagina'

(Di sabato 9 luglio 2022) "Ilè passato, è stata un'bellissima che dobbiamo portarci dentro in questa competizione ma adesso dobbiamo voltaree pensare all'Europeo. Le sensazioni sono diverse ma più ...

"Ilè passato, è stata un'esperienza bellissima che dobbiamo portarci dentro in questa ... Le sensazioni sono diverse ma più ricche": così la ct dell'Italia, Milena, nella conferenza ......si innamorò di un gruppo di ragazze che tre anni fa esordiva in un campionato. Fu un successo, sotto tutti i punti di vista. Del risultato, con la Nazionale femminile di Milena, ...ROMA, 09 LUG - "Il Mondiale è passato, è stata un'esperienza bellissima che dobbiamo portarci dentro in questa competizione ma adesso dobbiamo voltare pagina e pensare all'Europeo. Le sensazioni sono ...Alla vigilia del match contro la Francia è tornata a parlare la Ct dell'Italdonne Milena Bertolini, rilasciando delle dichiarazioni sulla gara ...