Avanti un altro, il "gladiatore" Emanuele Vaccarini muore a 44 anni (Di sabato 9 luglio 2022) Avanti un altro. Un lutto che ha davvero lasciato un enorme vuoto per tutti coloro che sono affezionati al programma. Il "gigante buono" se n'è andato. Morto a 44 anni il "gladiatore" di Avanti un altro Emanuele Vaccarini, il "gladiatore" di Avanti un altro, è deceduto nella giornata di ieri a soli 44 anni per alcuni problemi di salute che lo hanno colpito di recente. Per il momento, familiari e amici mantengo il massimo riserbo sul tema. Chi era Emanuele Vaccarini Emanuele Vaccarini, nasce a Roma nel 1977. Era figlio di un ex calciatore e, in passato, aveva anche lavorato alle Ferrovie per qualche tempo.

